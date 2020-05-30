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açıklandı: 30 Mayıs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? günlük corona virüs tablosu ile Türkiye vaka sayısı son durum!

vaka ve ölü sayısı ile ilgili günlük verileri içeren korona tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden salgının ilk gününden itibaren detayları vatandaşlarla paylaşırken öte yandan ülkemizde Kovid-19 pozitif hasta sayılarının düşüşe geçmesi hali ile tüm Türkiye ülkemizde salgının sona ereceği o tarihi iple çekiyor. Buna göre; her gün Türkiye corona virüsü vaka, ölü, iyileşen sayısı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 30 Mayıs Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne oldu, tablo açıklandı mı? İşte Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı tablosu ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.5.2020 07:31 ABONE OL
Son dakika açıklandı: 30 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs tablosu ile Türkiye vaka sayısı son durum!

'deki vaka, ölü, iyileşen sayısını içeren günlük tablo her gün olarak açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün günlük tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." İfadelerini kullanarak vatandaşlara salgını yenebilmek için sosyal mesafenin önemini yeniden vurgulamış oldu. Pandemisiz günleri iple çeken vatandaşlar her gün akşam saatlerine doğru "Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 12 Mayıs Salı Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne?" Şeklindeki sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan günlük tablo ve ülkemizdeki son duruma ilişkin son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Dünyaya adeta kâbus gibi çöken yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde salgın nedeniyle sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken öte yandan, Türkiye ise salgını yavaş yavaş kontrol altına almaya başladı.

30 MAYIS 2020 TÜRKİYE KORONA TABLOSU!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 489'e yükseldi. Bugün toplam 36 bin 155 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 162 bin 120 oldu. Bugünkü bin 594 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 125 bin 963'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 324, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 662 olduğu açıklandı.

İşte salgında ülkemizde son durum ve günlük tablo!

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Son dakika açıklandı: 30 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs tablosu ile Türkiye vaka sayısı son durum!
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