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haberi | altı izni ne zaman, hangi gün? 0-18 yaş arası çocukların ne zaman kalkacak, seyahat edebilirler mi?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı tarafından gelen açıklaması ile bir süredir evlerinde olan yirmi yaş altı çocukların ve gençlerin kısıtlama kararı genelgesine ait yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Bu karar neticesinde 20 yaş altı yasağının 0- aralığı olarak değiştiği bildirilirken öte yandan binlerce vatandaş "18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu yaşlar aralığındaki vatandaşlara belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni veriliyordu. Sabah saatlerinden itibaren tüm 'nin gündeminde yer alan bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da yeni bir genelge yayınlayarak tüm detayları kamuoyuna duyurdu. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? İşte İçişleri Bakanlığı'nca son dakika olarak yayınlanan yeni genelgesi ve tüm bu soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.5.2020 07:20 Son Güncelleme: 30.5.2020 07:21 ABONE OL
Son dakika haberi | 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, seyahat edebilirler mi?

haberi: Tüm 'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 yaş altı yasağı genelgesine dair yapılan değişikliği de duyurmuş oldu. Bu kapsamda aylardır kısıtlamaya tabi tutulan gençler ve çocuklar belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkabilme hali devam ederken öte yandan yaş aralığının 0-18 olarak değiştirildiği bildirildi. Açıklama sonrasında binlerce vatandaş konuyla ilgili olarak " altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?" Şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin genelgesi yayınlandı ve çocukların dışarı çıkabilecekleri gün ve saat aralıkları bu genelgede yer aldı. Buna göre; 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? İşte son dakika haberinin detayları…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 0-18 YAŞ ARASI HANGİ GÜN DIŞARI ÇIKABİLECEK?

20 yaş altı genelgesinde normalleşme planı kapsamında değişiklikler yapılırken, on sekiz yaşın altındaki vatandaşların da belirli şartlar doğrultusunda seyahat edebilecekleri bilgisi verildi. Aynı zamanda bir süredir devam eden dışarı çıkma izni gün ve saatleri de yeni kararlarla beraber açıklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İşte diğer detaylar…

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Son dakika haberi | 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, seyahat edebilirler mi?
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