Son dakika haberi | 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, seyahat edebilirler mi?

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yapılan değişikliği de duyurmuş oldu. Bu kapsamda aylardır kısıtlamaya tabi tutulan gençler ve çocuklar belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkabilme hali devam ederken öte yandan yaş aralığının 0-18 olarak değiştirildiği bildirildi. Açıklama sonrasında binlerce vatandaş konuyla ilgili olarak "18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?" Şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin genelgesi yayınlandı ve çocukların dışarı çıkabilecekleri gün ve saat aralıkları bu genelgede yer aldı. Buna göre; 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? İşte son dakika haberinin detayları…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 0-18 YAŞ ARASI HANGİ GÜN DIŞARI ÇIKABİLECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesinde normalleşme planı kapsamında değişiklikler yapılırken, on sekiz yaşın altındaki vatandaşların da belirli şartlar doğrultusunda seyahat edebilecekleri bilgisi verildi. Aynı zamanda bir süredir devam eden dışarı çıkma izni gün ve saatleri de yeni kararlarla beraber açıklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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