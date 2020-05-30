Son dakika haberi: Erzurum'da iki aile arasında arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen son dakika bilgisine göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz bilinmeyen olayda saldırıya uğrayan kardeşlerin 5'inin de öldüğü bildirildi.

SON DAKİKA! 2 KİŞİ ARANIYOR

Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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