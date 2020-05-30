SON DAKİKA HABERİ | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak ne zaman kalkacak?

Son dakika haberleri… Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline gelen "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu internet aracılığı ile yoğun olarak yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda; 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, haftasonları kısıtlamaların devam edeceğini bildirmişti. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin detaylar da kamuoyuna duyurulmuş oldu. Buna göre; Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak ne zaman bitecek? İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Hafta sonunun gelmesiyle beraber bir süredir uygulanmaya devam eden kısıtlama sürecinin 30-31 Mayıs tarihleri aralığında da 48 saat süreyle uygulanması kararı geçtiğimiz gün yayınlanan genelge ile beraber kamuoyuna duyuruldu. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...