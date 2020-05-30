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haberleri... Anbean kaydedildi! Dün gece İstanbul'da görüntülendi

haberleri... Dün Akşam saatlerinde İstanbul’da havada ani bir parlama yaşandı. Saat 23.39 civarında gök taşı () düşmesi görüntülendi. İstanbullular gerçekleşen bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntüler anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 17:37 Son Güncelleme: 30.5.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika haberleri... Anbean kaydedildi! Dün gece İstanbul'da görüntülendi

Son dakika haberleri... Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden gök taşın düştüğü görülmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken bir son dakika haberi de İstanbul'dan geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, görüntüler dün akşam saatlerinde kaydedilirken, birçok kişi tarafından da çıplak gözle seyredildi.

Son dakika İstanbul'da meteor (göktaşı) düşme anı kamerada | Video

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İstanbul'da dün akşam saat 23.39 civarında gök taşı (meteor) düşmesi görüntülendi. Akşam saatlerinde İstanbul'da havada ani bir parlama yaşandı. İstanbullular gerçekleşen bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olay ile ilgili olarak Hava Forum, dün akşam saatlerinde 22.39'da son dakika olarak sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşmış, birçok takipçi bu duruma şahit olduğunu açıklamıştı.

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Son dakika haberleri... Anbean kaydedildi! Dün gece İstanbul'da görüntülendi
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