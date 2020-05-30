Son dakika: Zeynep’in katiliyle ilgili flaş gelişme! Yoğun bakımdaydı…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Muğla'da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şenpınar'ın cenazesi, Pazarcık'ın Bölükçam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

SON DAKİKA: KATİL YOĞUN BAKIMDAYDI...

Şenpınar'ı öldürmesi ardından intihar girişiminde bulunan Selim Ahmet Kemaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kemaloğlu'nun durumunun iyiye gittiği, bu nedenle doktor gözetiminde normal servise alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, tedavisi devam eden ve normal servise alınan Kemaloğlu'nun başında polisler nöbet tutuyor. Zeynep'in katilinin kısa süre sonra ifadesinin de alınması bekleniyor.