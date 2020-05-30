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ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme adımları kapsamında merkezleri ve spor salonları açılacak mı? İşte açıklanan tarih...

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının 27 Mayıs tarihinde atılmasıyla birlikte ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte , pilates, yoga ve spor salonlarının açılış tarihine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Spor üyeliği olanlar ve yaza fit gitmek isteyenlerin merakla araştırdığı spor salonu açılış tarihine ilişkin detaylar haberimizde derlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Mart ayından itibaren kapalı olan spor salonlarının ve fitness merkezlerinin açılacağı tarih, bu yerlerde üyeliği olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki ? Haziran ayında spor salonları açılır mı? Normalleşme adımları kapsamında Fitness merkezleri ve spor salonları açılacak mı?

Giriş Tarihi: 30.5.2020 09:15 Son Güncelleme: 30.5.2020 09:17 ABONE OL
Spor salonları ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme adımları kapsamında Fitness merkezleri ve spor salonları açılacak mı? İşte açıklanan tarih...

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında alınan önlemlerin olumlu sinyalleriyle beraber normalleşme süreci de hız kazanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapalı tutulan spor salonlarının açılış tarihi merak konusu oldu. Uzun süredir evde kalanlar spor salonlarına, pilates, yoga, fıtness'a gitmek için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumlarla alakalı yetkili isimlerden güncel açıklamalar araştırılıyor. Buna göre; ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında merkezleri ve spor salonları açılacak mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de coronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla spor salonları açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Fitness, pilates, yoga ve spor salonlarına üyeliği olan vatandaşlar , spor salonlarının açılış tarihi belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. Peki spor salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak "normalleşme" kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

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Spor salonları ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme adımları kapsamında Fitness merkezleri ve spor salonları açılacak mı? İşte açıklanan tarih...
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