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TFF duyurdu! ne zaman başlayacak? Süper Lig'de maç fikstürü nasıl olacak?

ne zaman başlayacak? TFF Süper Lig maçlarının başlayacağı tarihi ve ilk 5 haftalık fikstürü duyurdu. Corona virüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin başlayacağı tarih, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte açıklandı. TFF, bununla birlikte Süper Lig maç fikstürünü de paylaştı. Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig maç fikstürü programı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 30.5.2020 11:45 ABONE OL
TFF duyurdu! Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de maç fikstürü nasıl olacak?

TFF yönetim kurulunun katıldığı toplantıda, maç fikstürü belli oldu. Uzun bir süredir ara verilen Süper Lig maçları, Haziran ayında yeniden başlayacak. Küme düşme kuralının salgın öncesindeki gibi devam etmesine karar verilirken kupa maçları için de bir takvim oluşturulacak. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç fikstürü ve konuyla ilgili ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlatılması için karar aldığı tarihler şöyle;

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TFF duyurdu! Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de maç fikstürü nasıl olacak?
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