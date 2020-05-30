TFF duyurdu! Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de maç fikstürü nasıl olacak?

TFF yönetim kurulunun katıldığı toplantıda, Süper Lig maç fikstürü belli oldu. Uzun bir süredir ara verilen Süper Lig maçları, Haziran ayında yeniden başlayacak. Küme düşme kuralının salgın öncesindeki gibi devam etmesine karar verilirken kupa maçları için de bir takvim oluşturulacak. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç fikstürü ve konuyla ilgili ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlatılması için karar aldığı tarihler şöyle;