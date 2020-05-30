2020 Türk Hava Yolları THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? THY Uçak seferleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından uçak seferleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç ve dış hat seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte turizmde beklenen kısıtlamalar da belli şartlar dahilinde genişletilmeye başlandı. Daha önce yapılan açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyuran THY yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılıyor? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte Türk Hava Yolları uçak seferleri tarihleri!

THY UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Aycı açıklamasında iç hat seferlerinin 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Buna göre; uçak seferleri hakkında detaylı bilgi ve açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.