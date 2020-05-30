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Ünlü kola firmasının dağıtımcısında tespit edildi! Tüm köy karantinaya alındı...

merkeze bağlı Tangal Köyü, ünlü bir gazlı içecek firmasının personelinde tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkış noktaları jandarma personeli tarafından tutuldu. Testi pozitif çıkan kişinin 'nde oturduğu, Tangal köyüne anne ve babasını ziyarete gittiği belirtiliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 11:54 Son Güncelleme: 30.5.2020 12:04 ABONE OL
Ünlü kola firmasının dağıtımcısında koronavirüs tespit edildi! Tüm köy karantinaya alındı...

Sinop merkeze bağlı Tangal köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye bağlı Akıtoğlu Mahallesi'nde Covid 19 vakalarının çıkması üzerine köyün tamamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi. Sinop'ta testi pozitif çıkan kişi, ünlü bir içecek firmasının dağıtıcısı E.B., olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop merkeze bağlı Tangal köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye bağlı Akıtoğlu Mahallesi'nde Covid 19 vakalarının çıkması üzerine köyün tamamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi. Söz konusu köyde jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Korona testi pozitif çıkan E.B'nin ulusal marka olan bir gazlı içecek firmasında dağıtıcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan dağıtıcının eşi ve çocuğunun da testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Söz konusu köyde jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öte yandan, testi pozitif çıkan kişi ve ailesinin Gelincik Mahallesi'nde oturduğu, Tangal köyüne anne ve babasını ziyarete gittiği de iddia edildi.

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Ünlü kola firmasının dağıtımcısında koronavirüs tespit edildi! Tüm köy karantinaya alındı...
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