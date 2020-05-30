Ünlü plastik cerraha tehdit!

Ünlü plastik cerrahı Kırdar G., geçtiğimiz günlerde bir jigolo sitesine üye oldu. Profiline telefonunu bırakan genç doktoru 'Kaplan' kod adlı bir kişi ekledi. Arkadaş olan ikili bir süre sonra buluşmaya karar verdi. İkili, görüşmenin ardından iddiaya göre para karşılığında cinsel ilişkiye girmek üzere anlaştı. Birliktelik yaşayan doktor yine iddiaya göre ilişkiye girdiği genç adama anlaştığı ücreti ödemedi.



Ünlü plastik cerrahı Kırdar G.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AİLENE SÖYLERİM

Aradan geçen birkaç gün sonra Kaplan, genç doktora şantaj içerikli mesajlar atmaya başladı. Mesajlarda parasını vermeye zorlayarak, 'Bana bak doktor, eş cinsel olduğunu ailene söylerim. Eğer bana paramı vermezsen seni herkese rezil ederim' şeklinde tehditler savurdu. Tehditleri önemsemeyen Kırdar G.'nin annesi Hayriye G.'ye sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi. Mesajda Kaplan, anne G.'ye, 'Kırdar hakkında konuşacaktım' şeklinde bir mesaj gönderdi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Mesaj sonrası paniğe kapılan Kırdar G. Savcılığa başvurdu. Doktor dilekçesinde, cinsel tercihinin sadece kendisini ilgilendirdiğini ve bu durumu kullanarak kendisini tehdit eden şahsın cezalandırılmasını istedi. Aynı zamanda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak şahsın kendisini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini ve 6284 sayılı kanun gereği uzaklaştırılmasını talep etti.