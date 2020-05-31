1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? 1 Haziran’da yarın yasaklar kalkıyor mu, nereler hangi işletmeler açılıyor? 2020 Normalleşme takvimi yayınlandı

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önemli tedbirlerin ardından vaka sayılarında hızlı düşüş devam ediyor. Aynı oranda ölüm ve yoğun bakımda olan hasta sayısı da azalırken, bu gelişmeler yüzleri güldürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından herkesin heyecanla beklediği normalleşme takvimi açıkladı. Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da kalkan yasaklar, açılacak olan yerler işletmeler belli oldu. 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu, 1 Haziran'da nereler açılıyor gibi sorular ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Yarın Şehirlerarası seyahat yasağı kısıtlaması kalktı mı? Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri açılıyor mu?

1 HAZİRAN'DA KALKAN YASAKLAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar belli oldu. 1 Haziran'da açılacak olan yerler arasında kafeler ve restoranlar da bulunuyor

NORMALLEŞME TAKVİMİ YAYINLANDI! 1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILIYOR?

Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da açılacak olan yerler büyük merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4 aşamalı normalleşme planı;

İşte detaylar;