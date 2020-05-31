100. yılda Rusya’dan bir tarihi belge daha

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 3 Haziran'da kutlanacak 100. yıldönümü dolayısıyla Moskova ve Kars anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin arşiv fotoğraflarını ve belgeleri yayınlandı. Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla arşiv fotoğraflarına ve tarihi bilgilere yer verdiği paylaşımlarına devam eden Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Facebook hesabından yaptığı son paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "1920 temmuzda başlayan Rus-Türk Anlaşması'nın metni üzerindeki çalışmalar, 1921'in mart ayı ortalarında tamamlandı. 16 Mart 1921'de ise Moskova'da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ile Türkiye Cumhuriyeti arsında Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması resmi tören yapılarak imzalandı. Anlaşmayı Rusya tarafından Dışişleri Halk Komiseri (Bakanı) ve Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi üyesi G. V. Çiçerin ile aynı komitenin üyesi Celaleddin Korkmasov, Türkiye tarafından ise TBMM Hükümeti temsilcileri Yusuf Kemal Bey, Dr. Rıza Nur Bey ve TBMM hükümetinin Moskova Büyükelçisi Ali Fuad Paşa imzaladı. Anlaşmanın 1. maddesinde 'Türkiye terimi ile 28 Ocak 1920 günü İstanbul'da toplanan Meclis-i Milli'nin kapsadığı topraklar anlaşılmaktadır' ibaresi yer almaktadır. Sputnik