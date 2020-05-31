31 Mayıs Pazar bugün kargolar açık mı çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı kargolar açık mı? 2020 Kargo çalışma saatleri!

30 ve 31 Mayıs 2020 tarihlerinde büyükşehir statüsündeki 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamaların olduğu zamanlarda en çok araştırılan konulardan bir tanesi de kargolar açık mı, bugün kargolar açık mı çalışıyor mu gibi soruların yanıtları oluyor. Özellikle corona virüsü salgını nedeniyle sık sık internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre; kargo çalışma saatleri de belli oldu. Buna göre; 31 Mayıs bugün kargolar açık mı çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı kargolar açık mı? 2020 Kargo çalışma saatleri!

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, "Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar" kısıtlamadan muaf tutularak dağıtımlarına devam edecek. Yani sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor olacak.

İşte bugün kargolar açık mı sorusunun yanıtı ile tüm detayları...