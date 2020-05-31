31 Mayıs Pazar bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kaçta açılıyor? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana gelmişti. Öte yandan belli tarih ve zaman aralığında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi marketler açık mı, bugün marketler kaçta açılıyor gibi soruların yanıtları oluyor. İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için market çalışma saatlerine yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre; 31 Mayıs bugün bakkallar ve marketler açık mı çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı marketler kaçta açılıyor? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

31 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR? BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Yayınlanan genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde olmak üzere toplamda 48 saat sürecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yani bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

İşte sokağa çıkma yasağı market çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar...