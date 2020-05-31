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Haberler Yaşam Haberleri 31 Mayıs Pazar bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kaçta açılıyor? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

31 Mayıs Pazar bugün bakkallar ve kapalı mı? , kaçta açılıyor? , , , , Migros !

31 Mayıs bugün bakkallar ve kapalı mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından evlerindeki eksikleri henüz giderememiş olanlar , sokağa çıkma yasağında marketler açık mı çalışıyor mu şeklindeki sorulara yanıt arıyor. 15 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağına göre; , kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 31 Mayıs Pazar , , , , Migros !

Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:59 Son Güncelleme: 31.5.2020 10:00 ABONE OL
31 Mayıs Pazar bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kaçta açılıyor? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana gelmişti. Öte yandan belli tarih ve zaman aralığında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi , bugün gibi soruların yanıtları oluyor. İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için market çalışma saatlerine yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre; 31 Mayıs bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı marketler kaçta açılıyor? , , , , Migros !

31 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR? BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Yayınlanan genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde olmak üzere toplamda 48 saat sürecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yani bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

İşte sokağa çıkma yasağı market çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar...

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31 Mayıs Pazar bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kaçta açılıyor? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!
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