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49 yaşındaki adam, sıcak su havuzunda yaşamını yitirdi!

'nın Hisarcık ilçesinde 49 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Şafak, sıcak su havuzunda vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Şafak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce beyin kanaması geçirildiği öğrenilen adamın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 14:43 ABONE OL
49 yaşındaki adam, sıcak su havuzunda yaşamını yitirdi!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'de yaşayanlar, Hasan Şafak'ın (49) doğal sıcak su havuzunda cansız bedenini buldu.
Dereköy ilçesinde oturan, evli ve 4 çocuk babası Hasan Şafak, dün akşam, Sefaköy'deki doğal sıcak su havuzuna gitti. Burada suya giren Şafak'ı bir süre sonra köylüler, hareketsiz görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şafak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şafak'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Şafak'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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49 yaşındaki adam, sıcak su havuzunda yaşamını yitirdi!
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