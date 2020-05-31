Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

'de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:01 ABONE OL
Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA