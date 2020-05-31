İstanbul Emniyeti'nin soruşturması, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 23 Mayıs Cumartesi günü Başakşehir İlçesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracın takibe alınmasıyla açıldı. Durdurulmak istenen aracın sürücüsü uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Şüpheli kaçmayı başardı. Güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakası belirlendi ve GPS incelemeleriyle birlikte kiralık olduğu belirlenen aracın Güngören İlçesi Güneş Tepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde bulunduğu belirlendi. Aracın sürücüsü Enes K. (20) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 20 paket halinde 20 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.





ÇATIDA DA BONZAİ BULUNDU



Şüphelinin ikamet adresine de baskın yapıldı ve şüphelinin dairesinin bulunduğu binanın çatısında ve hava boşluğunda yapılan aramalarda üç kilogram Bonzai maddesi ve sentetik uyuşturucu Bonzai yapımında kullanılan beş litre aseton maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı. İmalatını yaptığı için suç dünyasında "Bonzai Doktoru" olarak adlandırılan şüphelinin üzerine aseton sıkarak kuruttuğu bitkilerden Bonzai imal ettiği iddia edildi. Yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Enes K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Asetonlu Bonzailer çatıdan çıktı! “Bonzai Doktoru” işte böyle yakalandı | Video