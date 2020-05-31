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Bilim Kurulu üyesi Profesör'den düğün salonu açıklaması! Düğünler ne zaman yapılacak? "Kapalı alanlarda..."

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle birçok düğün seneye ertelendi. Bazı düğünler de nikah olarak yapıldı. Normalleşme planından sonra 'düğünler ne zaman yapılacak' sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu üyeleri arasında yer alan Profesör Doktor Tevfik Özlü; düğün salonlarının ne zaman açılacağı hakkında açıklamalarında bulundu. Daha önce düğün tarihi almış binlerce kişi şeklinde araştırma yapıyor...

Giriş Tarihi: 31.5.2020 13:56 Son Güncelleme: 31.5.2020 14:16 ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi Profesör'den son dakika düğün salonu açıklaması! Düğünler ne zaman yapılacak? Kapalı alanlarda...
Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta yaşandı. 11 Mart'tan sonra sırasıyla okullar kapandı, kapalı alanlarda vakit geçirmek yasaklandı, insanların toplu halde zaman geçireceği yerler kapatıldı. Aynı şekilde düğün salonları da kapatıldı, nikahlar için de sadece aile fertlerinin katılımına izin verildi. Birçok çift düğünlerini Ağustos, Eylül aylarına erteledi bazıları ise bu sene düğün yapılmasının riskli olacağı için önümüzdeki seneye erteleme kararı aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; son dakika açıklamasında kapalı alanlarda düğün yapılmasının yakın zamanda mümkün olmadığını ifade teti.
"BÖYLESİ BİR SALGINDA ESKİSİ GİBİ RUTİNE UYGUN DÜĞÜNLER YAPILAMAZ"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz.

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Bilim Kurulu üyesi Profesör'den son dakika düğün salonu açıklaması! Düğünler ne zaman yapılacak? "Kapalı alanlarda..."
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