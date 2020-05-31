Bir gecede iki kadın cinayeti

DIYARBAKIR'DA Nurcan Polat, 3 gün önce Bağlar ilçesinde bir eve taşındı. Önceki gece yarısı yeni eve gelen kimliği belirsiz bir kişi ile Polat arasında tartışma çıktı. Saldırgan Polat'a kurşun yağdırıp kaçtı. Polat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, saldırganı arıyor. Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'ne bağlı Yenimahalle'de Rukiye Çerman (52), önceki gün topladığı çayları sattı. Kafeterya çalıştıran eşi Hasan Çerman (53), çayın parasını istedi. Rukiye Çerman parayı gübre almak için kullanacağını söyleyip vermedi. Çıkan kavgada Hasan Çerman, ekmek bıçağıyla eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından jandarmaya teslim oldu.