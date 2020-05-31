Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1'i polis 5 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öteyandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir." dedi.





Bakan Soylu, Bursa'da meydana gelen kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada şehit olan polis ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.