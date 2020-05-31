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Damperi açılan kamyon, EDS direğini devirdi

’da, damperi açılan kamyon yol üzerinde bulunan Elektronik Denetim Sistemi’nin kurulu olduğu direği devirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 16:26 ABONE OL
Damperi açılan kamyon, EDS direğini devirdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu Kılıçarslan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ramiz Ata idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Elektronik Denetim Sistemi'nin kurulu olduğu direğe çarptı. Kamyon metrelerce sürüklenirken, damperde bulunan taş tozu yola döküldü. EDS direği ise yola devrildi.

Kamyon sürücüsü Ramiz Ata, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, araçları yan yola yönlendirdi. Aracın ve direğin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Damperi açılan kamyon, EDS direğini devirdi
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