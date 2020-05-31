Dilek hemşireden üzücü haber

Koronovirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparken doğum iznine ayrılan Dilek Akçabelen 11 Nisan'da yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Durumu hızla kötüleşen ve akciğerleri iflas eden Dilek hemşire için donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi. DHA