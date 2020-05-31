Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti. İngiltere'de yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören 80 yaşındaki Ruşen Güneş, Londra Filarmoni ile BBC Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapıyordu. Güneş, Türk bestecilerin dünyaya tanıtılmasına öncülük eden sanatçıların başında geliyordu. Londra'da yaşamaya başladıktan sonra ülkesiyle bağlarını koparmayan Güneş, İstanbul Mimar Sinan ve İzmir Yaşar üniversitelerinde master ve doktora dersleri veriyor, Ankara'da viyola ustalık sınıflarında bilgi birikimini gençlere aktarıyordu. CSO'nun ilk solo viyola sanatçısı Güneş, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet sanatçılığına layık görülmüştü. Orhan Ahıskal tarafından yazılan, sanatçının hayat hikayesini konu alan "Viyola Düştü Yola: Ruşen Güneş" isimli kitap, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınlarınca okuyucuyla buluşturulmuştu.