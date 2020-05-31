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Eski Frigçe yazıtlı stel bulundu

’deki yüzey araştırmalarında, Frigçe yazıtlı idol şeklinde bir stel bulundu: “Benim anıtım bir sınır taşıdır”

Giriş Tarihi: 31.5.2020 ABONE OL
Eski Frigçe yazıtlı stel bulundu
Eskişehir Seyitgazi'nin 15 km doğusunda, Gümüşbel Köyü'nün 1 km güneydoğusundaki Eski Cami Höyük'te (eski adı Hüsnüabad, Ma Başı), tüf taşından yapılmış, üzerinde Frigçe yazıtlı idol şeklinde bir stel bulundu. 100 cm yüksekliğinde, 50 cm genişliğindeki stel, yekpare tüf bloğa işlenmiş ve üzerine de kazıma tekniğiyle üç idol betimlenmiş. Eserin daha önce literatürde benzeri bilinmeyen bir örnek olduğunu belirten yüzey araştırması başkanı Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, idol üzerinde; üstte tek satır, altta ise üç satırdan oluşan Paleo-Frigçe bir yazıtın bulunduğu ve bu örneğin, Frig dininde etkin bir biçimde tapınım gören ana tanrıça ve beraberinde ona eşlik eden tanrılara yani paredrosuna dair önemli bilgiler sunacağını söyledi.

ÜÇ BAŞ, UZUN GÖVDELER
İdol şeklinde betimlenmiş tüf blok üzerine kazıma şeklinde yapılmış olan üç baş ve uzun gövdeler, Ana Tanrıça ve birlikte ona eşlik eden tanrılarla birlikte gösterilmiş olduğuna işaret ediyor. Başlardan ikisi yan yana yapılmış ve çift sıra kazıma çizgi ile sınırlandırılmış, diğer üçüncü baş da bu iki başın tam ortasına, iki başı sınırlandıran ve ortada buluşan çift sıra çizginin kesiştiği noktaya yapılmış. Stel üzerinde, başların üst kısmında bir satır, başların altında ise üç satır Frigçe yazıt bulunuyor. Yazıttan anlaşıldığı üzere idol şeklindeki stel muhtemelen bir sınır taşı olarak kullanılıyordu. Yazıtın tercümesi ise şu şekilde: "Benim anıtım bir sınır taşıdır."

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Eski Frigçe yazıtlı stel bulundu
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