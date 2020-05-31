Fatih Sondaj Gemisi için Trabzon Limanı'na dev bir vinç kuruldu

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Fatih Sondaj Gemisi'ne yüklenecek olan 530 ve 330 ton olmak üzere toplam 860 ton ağırlığındaki platform parçalarının yüklenmesinde kullanılacak olan dev vinç Trabzon Havalimanı'na uçakların iniş kalkışını da etkileyecek.

LİMAN, HAVAALANINA 4 KM UZAKLIKTA

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, limanlarına havalimanına yaklaşık 4 km mesafede olması nedeniyle limanda kurulacak vincin yüksekliğinin uçak iniş-kalkışlarını bir süre olumsuz etkileyeceğini ifade ederek "Kurulan vinç, Trabzon'un her yerinden görülebilecek büyüklükte. Bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasitesinde 165 metre uzunluğunda devasa bir vinç.

SÖKÜLEN KULELER YERİNE TAKILACAK

Fatih Sondaj Gemisi'nin boğazdan geçebilmesi için kulesinin sökülmesi gerekiyordu. Kule yüksekliği 100 metre. Dolayısıyla onu da dikleyebilecek bir vincin oradan daha yüksekte olması gerekir 165 metre.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Bu konuda Devlet Hava Meydanları Başmüdürlüğüne yazı yazdık. Uçakların piste yaklaşımını da etkileyecek bir durumdan dolayı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu konuya aktaracağız.

Dolayısıyla geçici bir süre olarak da uçakların havaalanına inişi, kalkışı şeklinde ufak bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Böyle bir etkisi de olacak" diye konuştu.

Ermiş yarın Trabzon'da olması beklenen Fatih Sondaj Gemisi ile ilgili gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.