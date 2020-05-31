İki aile savaştı 5 ölü

Erzurum'un Çat ilçesi Köseler köyünde Güneş ailesinın kızı ile akrabaları Yıldız ailesinin oğlu 4 yıl önce kaçarak evlendi. İki genç, Yıldız ailesinin evinde yaşamaya başladı. Yıldız ailesi "Oğlumuza niye kaçtın" diye baskı yapınca bunalıma giren genç kız 2 yıl önce intihar etti. Bu olay iki aile arasındaki husumeti büyüttü. İki aile sık sık kavga ediyordu.. Dün sabah iki aile tarla yolunda karşı karşıya gelince uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma yaşandı. Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız ölürken, 4 kişi de yaralandı. Köyde geniş güvenlik önlemeleri alan ve giriş-çıkışı kapatan jandarma helikopter destekli operasyon başlattı.ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesi Konakyeri Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan Yumru ve Aydın aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kasım Yumru ile Naif Gül ölürken 6 kişi de yaralandı. 24 kişi gözaltına alındı. DHA