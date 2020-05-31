İmanın Şartları Nelerdir? İmanın Şartları Kaç Tane ve Nedir?

İman, Allah'a (c.c) ve İslam dinine inanmaktır. Müslüman bir kişinin taşıması gereken çok önemli önkoşullar bulunur. Nisa suresinin 136. ayetinde İman'ın şartları apaçık ortaya koyulmuştur. Müslüman bir kimsenin İmanın bu şartlarını muhakkak bilmesi ve yaş farkı gözetmeksizin yerine getirmelidir. İmanın şartları yerine getirmeyen kişilerin korkunç sonundan yine Nisa suresinde bahsedilmiştir. Peki, İmanın şartları nelerdir, kaç tanedir? Nisa suresinde yer alan o ayet ve o şartları görmek için ayrıntıları inceleyin.

İmanın Şartları Kaç Tanedir?

İman, İslam dininin temelini oluşturan bir öğedir. Müslüman bir kişinin taşıması gereken 6 önemli önkoşul vardır. Bu koşulları yerine getirmeyen, gönülden inanmayan bir kimse Müslüman sayılmaz. Nisa suresinin 136. Ayetinde de bu konudan apaçık bahsedilmiştir.

İman'ın Şartları Nelerdir?

Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak

Meleklerine inanmak

Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak

Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak

Ahiret gününe inanmak

Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İman Nedir?

İslâm'a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah'tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.