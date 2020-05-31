Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sosyal hayatın ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yerini almaktadır. Özellikle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik bilgilendirmeler yaparken İçişleri Bakanlığı da merak edilen tüm soruların yanıtlarına ilişkin 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Yayımlanan genelgeye göre; faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, gibi yerlerin açılış tarihlerine ve şartlarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Vatandaşlar uzun bir süredir sosyal hayattan izole oldukları için normalleşme süreci ile birlikte kafeler ne zaman açılacak, restoranlar ne zaman açılacak şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; Kafeler yarın açık mı? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi ile kafelerin açılış tarihi!

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? KAFELER YARIN AÇIK MI?

Restoran, kafe, lokanta pastanelerin açılışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

İşte konuya yönelik tüm bilgiler!