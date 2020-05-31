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? Restoranlar ve ? İşte normalleşme takvimi ile !

? Restoranlar ve ? 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimine yönelik sürecin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bir süredir kapalı olan çoğu işletmenin Haziran ayı başında açılacağı ve faaliyetlerine devam edeceğine dair bilgiler verildi. Yapılan açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderirken restoranlar ve kafelerin açılış tarihlerine ilişkin bilgiler de genelgenin içerisinde yer aldı. Genelgeye göre; Haziran'ın başında hizmete başlayacak olan halka açık yerlerde; iskambil, okey, tavla oynanmayacak ve nargile satışları yapılmayacak. Buna göre; Kafeler yarın açık mı? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi ile !

Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:54 ABONE OL
Kafeler yarın açık mı? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi ile kafelerin açılış tarihi!

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sosyal hayatın ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yerini almaktadır. Özellikle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik bilgilendirmeler yaparken İçişleri Bakanlığı da merak edilen tüm soruların yanıtlarına ilişkin 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Yayımlanan genelgeye göre; faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, gibi yerlerin açılış tarihlerine ve şartlarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Vatandaşlar uzun bir süredir sosyal hayattan izole oldukları için normalleşme süreci ile birlikte , şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; ? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi ile !

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? KAFELER YARIN AÇIK MI?

Restoran, kafe, lokanta pastanelerin açılışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

İşte konuya yönelik tüm bilgiler!

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Kafeler yarın açık mı? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi ile kafelerin açılış tarihi!
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