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Okunuşu ve Anlamı! Kelime-i Şehadet Getirilişi

İslam’ın ilk şartı getirmektir. Kelime-i Şehadet’i söyleyen ve Allah’ın (c.c) birliğini ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliğini kabul ederse Müslüman olmuş olur. İslam aleminin dilinden hiç düşürmediği Kelime-i Şehadet’in anlamı da bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. 5 vakit namaz kılarken oturuşlarda da getirilen Kelime-i Şehadet’in anlamı ve ilgili tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 11:31 ABONE OL
Kelime-i Şehadet Okunuşu ve Anlamı! Kelime-i Şehadet Getirilişi

İslam dininin en temel beş esasından birisidir. Kelime olarak 'tanıklık etmek' anlamına gelir. İslam'ın ilk şartı olan Kelime-i Şehadet'i her kim getirip, Allah'ın (c.c) birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğini kabul ederse o kişi Müslüman olmuş olur. Kelime-i Şehadet'in anlamı da bazı kişiler tarafından araştırılmaktadır. Kelime-i Şehadet nedir, anlamı ve detaylı tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik.

Kelime-i Şehadet Okunuşu

Kelime-i Şehadet, İslam'a girişin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman sayılmaz. Ayrıca, Şahâdet kelimesini dil ile söyleyip kalple de tasdik etmek gerekir.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

Kelime-i Şehadet Anlamı

Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.

Kelime-i Şehadet Faydaları

Okuyan kişinin ismi güzel olarak çağrılır.

İslam'ın emir ve yasakları kendisine farz olur.

Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur.

Yüce Allah, ondan razı olur.

Tüm müminler ona muhabbet eder.

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