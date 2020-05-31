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Kısıtlamada motosikletle gezen 2 kişiye şok ceza

'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen ve ehliyetsiz olarak motosiklet ile gezmeye çıkan 2 kişiye 11 bin 180 lira ceza uygulandı. Motosiklet, çekici ile otoparka götürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 18:01 ABONE OL
Kısıtlamada plakasız motosikletle gezen 2 kişiye şok ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağında plakasız motosikletleriyle Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin sigortası ve muayenesinin bulunmadığı, Suriye uyruklu sürücü Ammar H.'nin (24) de sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücüye kurallara uymadığı ve sokağa çıkma yasağına ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin lira, yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı Samir C.'ye de (23) yasağı ihlal ettiği için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Motosiklet daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Kısıtlamada plakasız motosikletle gezen 2 kişiye şok ceza
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