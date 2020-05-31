İstanbul Kadıköy'de çok sayıda adrese giren 'Kız Kardeşler Çetesi'nin üyeleri son bir buçuk yıl içerisinde dört farklı adresten soygun ve hırsızlık yaptı. Girdikleri adreslerden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan çete üyeleri, yine Kadıköy İlçesi'ne bağlı Cadde Bostan Mahallesi Tanzimat Sokak üzerinde yeni soygun yapacak adres aramak üzere keşif yaparken Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli iki çete üyesi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'un korkulu rüyası olan "Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü çökertildi | Video

51 SUÇTAN SABIKALARI VAR

Suç dünyasında "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla çıktıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Toplamda 51 suçtan dolayı kayıtları bulunan iki kadın şüpheli de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Deniz Ç. ve Nurcan G., Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne yerleştirildi. Firari olan iki çete üyesinin daha polisler tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.