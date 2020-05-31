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Son dakika: semalarında görülen ışık hüzmesi şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde birçok ilde görülen hareketli ışık hüzmesi göktaşı iddiasını gündeme getirmiş ve bu olay sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Son dakika haberine göre; bugün de semalarında gökkuşağına benzeyen farklı renklerdeki ışık hüzmesi merak uyandırdı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görülen bu ışık hüzmesinin ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 15:05 Son Güncelleme: 31.5.2020 15:19 ABONE OL
Son dakika: Konya semalarında görülen ışık hüzmesi şaşkına çevirdi

Konya semalarında görülen ve gökkuşağına benzeyen ışık hüzmesi, merak uyandırdı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çumra ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde gökyüzünde aniden gökkuşağına benzeyen ışık hüzmeyi ortaya çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra ortadan kaybolan ışık hüzmesi merak uyandırdı. Güneşin ufkun 58 derece üzerinde olduğu durumlarda meydana ateş gökkuşağına da benzetilen ışık hüzmesini cep telefona kamerasına kaydeden gazeteci İbrahim Büyükeken, '' Gökyüzünde gökkuşağına benzer ışık hüzmesi gördüm. Gökkuşağı oluşabilmesi için uygun bir hava ortamı yoktu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettim. 1 saat kadar gökyüzünde kalan ışık hüzmesi ateş gökkuşağı da olabilir. Ne olduğunu merak ediyorum. Böyle bir durum yakın zamanda Osmaniye'de de meydana gelmişti'' dedi.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI

Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan doğa olayıdır. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayıdır.

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Son dakika: Konya semalarında görülen ışık hüzmesi şaşkına çevirdi
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