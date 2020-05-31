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Maymun çetesi korona kan örneklerini çaldı

Giriş Tarihi: 31.5.2020 ABONE OL
Maymun çetesi korona kan örneklerini çaldı
Hindistan'ın Meerut şehrinde bir maymun çetesi, Kovid-19 hastalarının kan örneklerini çaldı. Bir tıp laboratuvarını basan maymunlar korona testi pozitif çıkan hastaların kan örneklerini alıp kaçtı. Kurumun yöneticisi S.K. Garg yaptığı açıklamada, "Maymunlar hâlâ tedavisi devam eden dört Kovid-19 hastasının kan örnekleri alıp kaçtılar. Bu kan testlerini daha sonra maymunlardan geri almak zorunda kaldık" dedi. Maymunların koronavirüs kapıp kapmadığı ve virüsü yayabileceği ihtimali endişelere neden oldu. DIŞ HABERLER
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Maymun çetesi korona kan örneklerini çaldı
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