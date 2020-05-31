Online kumara online suçüstü!

Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde yasa dışı sanal bahis ve internet üzerinden canlı şekilde sanal tombala oynatılan bir adrese polis baskın yaptı. Önce internet üzerinden sisteme, ardından da adrese giren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri çok sayıda kişinin açık bilgisayarlarda sanal tombala oynadığını tespit etti. Açık bilgisayarlardaki canlı sanal tombala sistemi, şüphelilerin kumar oynarken suçüstü yakalandıkları operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

12 BİLGİSAYAR İNCELEMEYE ALINDI

Söz konusu adreste "Online Sanal Tombala" ismi altında yasa dışı bir şekilde kumar oynayan Ahmet E., Yaşar K.Ö., Erdin İ., Hasan Ç., Tosun K., İbrahim A., Necati E., Emrah K., Seyfettin İ., Asim K., Tamer E., Erdal Ş., Hüseyin Ç., Hasan Y., Murat Y. ve iş yeri sahibi Kemal D.'ye idari para cezası kesildi. 16 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 50 bin 880 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 16 kişiye yasa dışı kumar oynamak suçundan ötürü Kabahatler Kanunu kapsamında 19 bin 600 lira para cezası da kesildi. Toplam kesilen ceza miktarının 70 bin 480 lira olduğu ifade edildi.





Adres Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi. Adreste internet üzerinden canlı sanal tombala oynatılan 12 bilgisayara ve kumar geliri olduğu değerlendirilen bin 205 lira nakit paraya incelenmek üzere el konuldu. İş yeri sahibi Kemal D.'ye ayrıca "Kumar Oynatılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.