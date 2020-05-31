Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

'ın Malkara ilçesinde yolcu otobüsüne çarpamamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 31.5.2020 09:10 ABONE OL
Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, D-110 yan yol üzeri Malkara ilçe merkezi girişindeki yeni otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine yan yolda seyreden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan otobüse çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan H.D. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA