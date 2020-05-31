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Otomobili yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü

’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün park ettiği otomobili geri vites yerine ileri vitese takınca araç sitenin bahçesine düştü. Ters dönen otomobil yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 20:35 ABONE OL
Otomobili yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü

Kaza öğleden sonra, Safranbolu Bostanbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Tezcan Y. (46) sitenin önünde park halinde bulunan 78 AAH 447 plakalı otomobili geri vites yerine ileri vitese takıp hareket ettirince araç sitenin bahçesine düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobil ters döndü. Kazayı gören site sakinleri yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tezcan Y. ve Soner U.'yu (32) araçtan çıkardı. Yaralanan Tezcan Y. ve Soner U. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, araç vinçle sitenin bahçesinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobili yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü
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