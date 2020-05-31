Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçan zanlı, aparman sakini tarafından vuruldu

Polisten kaçan zanlı, aparman sakini tarafından vuruldu

Korkunç olay 'ın kuşadası ilçesinde yaşandı. Hırsızlık zanlısı şahıs, gece devriyesindeki polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı ve polisler zanlının peşine düştü. Şüpheli, izini kaybettirmek için bir binaya girip çatı katına doğru çıkmaya başladı. Bu esnada şahıs, bir bina sakini tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu. K.B. (23) isimli şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, hırsızlık zanlısını vuran bina sakini gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 11:00 Son Güncelleme: 31.5.2020 11:14 ABONE OL
Polisten kaçan zanlı, aparman sakini tarafından vuruldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.
Olay saat 05.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler rutin devriye sırasında, bir hırsızlık şüphelisinin kaçtığını fark etti. Şüpheli şahıs,Sevinç Sokak'ta izini kaybettirmek isterken, sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi ve çatıya doğru çıkmaya başladı.

BİNA SAKİNİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Mahalleyi ablukaya alarak şüpheliyi her yerde aramaya başladı. Arama çalışmaları sırasında bir el silah sesi duyan ekipler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Silah sesinin geldiği yeri belirleyen polis ekipleri yaptığı kontrol sırasında vurulan kişinin, polisten kaçan kişi olduğunu tespit etti. 112 acil sağık ekipleri pompalı tüfekle ayağından vurulan K.B. (23)'yi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Pompalı tüfekle hırsızlık şüphelisini yaralayan apartman sakini ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.B.'nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İntihar girişiminde bulundu, iş adamının para teklifiyle intihardan vazgeçti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçan zanlı, aparman sakini tarafından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA