Şehirler arası seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak?

28 Mayıs günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere; corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir seyahat yasağı kısıtlaması getirilmiş, ilk aşama olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta olmak üzere toplamda 31 ilde yasak ilan edilmişti. Ardından bu durum kademeli olarak 15 şehire düşürülmüş olup bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de bulunmaktadır. Uzun bir süredir evlerinde izole olan vatandaşlar internet üzerinden seyahat yasağı kalktı mı, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; iller arası yasak kalktı mı, ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte son dakika haberinin detayları!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK? İLLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak.

İşte şehirler arası seyahat yasağı son dakika haberinin detayları...