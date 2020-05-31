Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehirler arası seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak?

- Şehirler arası kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak?

kalktı mı, ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan iller arası yasaklara ilişkin açıklamalarında bulundu. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte şehirler arası yasak kalktı mı sorusunun yanıtı da bu şekilde verilmiş oldu. Buna göre; şehirler arası kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak? İşte iller arası yasaklara ilişkin son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 31.5.2020 11:37 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak?

28 Mayıs günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere; corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir kısıtlaması getirilmiş, ilk aşama olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta olmak üzere toplamda 31 ilde yasak ilan edilmişti. Ardından bu durum kademeli olarak 15 şehire düşürülmüş olup bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de bulunmaktadır. Uzun bir süredir evlerinde izole olan vatandaşlar internet üzerinden , kalktı mı, ne zaman bitecek şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; iller arası yasak kalktı mı, ne zaman kalkacak? Şehirler arası ? İşte son dakika haberinin detayları!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK? İLLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak.

İşte şehirler arası seyahat yasağı son dakika haberinin detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirler arası seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İller arası yasak ne zaman kalkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA