Şehit kardeşlerinin aşkı şehitlikte yeşerdi

Antalya'da, her ikisi de şehit kardeşi olan ve şehitlikte tanışan Cemil-Gülcan Çakmak çifti arasındaki bağ, bir süre sonra sevgiyle perçinlendi. Evlenen çift, dünyaya gelen ilk çocuklarına da şehit 'Çetin' amcasının adını verdi. Gülcan Çakmak, "Kader, şehitlerimiz sayesinde anne rahmine bile düşmeden bizi eşimle birleştirmiş" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan Cemil Çakmak'ın (40), kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi jandarma onbaşı Çetin Çakmak, 2000'de Tokat Turhal kırsalında şehit oldu. Cemil Çakmak, ağabeyi Çetin Çakmak'ı Uncalı Mezarlığı'ndaki toprağa verdi. Çakmak, 1999'da Erzurum Palandöken'de şehit olan istihkam çavuş Ferman Çelen'in kardeşi Gülcan Çelen (37) ile şehitlikte tanıştı. İkisi de şehit kardeşi olan çift, ilk başlarda 'kardeş- ağabey' söylemiyle birbirlerine hitap etti. Bir süre sonra aralarında duygusal yakınlaşma başlayan çift, 2003'te evlendi. Ramazan Bayramı'nda şehit ağabeylerinin mezarlarını ziyaret için Uncalı Mezarlığı'na gelen Çakmak çifti, evliliğe giden hayat hikayelerini, kaderin onları birleştirdiği şehitlikte anlattı. Cemil Çakmak, "Haftanın 3 günü buradaydık. Burada tanıştık. Acı ve sevinçlerimizde birbirimize destek olduk. Aşkımız şehitlikte yeşerdi" diye konuştu. Gülcan Çakmak ise "Eşim 7 aylık dünyaya gelmiş. Şehitlerimizin biri 1978, diğeri 1979 doğumlu ve aralarında 7 aylık zaman farkı var. İkisi de 11 ay arayla şehit oldu. Şehitlerimiz sayesinde kader, anne rahmine bile düşmeden bizi birleştirmiş diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Şehitliğe önce ağabeyi Ferman Çelen'in, bir yıl sonra eşinin ağabeyinin defnedildiğini aktaran Gülcan Çakmak, şöyle devam etti: "Aradan 17 yıl geçti ve iki oğlumuz oldu. Büyük oğlumuza şehit amcası Çetin'in adını verdik. Diğer oğlumuza da ağabeyimin adını koyacaktım ama bir evde iki şehit ismi olmaz, ağırlık olmasın diye koymadık." Şehit amcasının adını taşıyan 17 yaşındaki Çetin Çakmak ise "Üzücü. Hayatta olsalardı, yapacak çok şeyimiz vardı" dedi. DHA