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'ta horoz dövüştürenlere suçüstü: 123 bin 189 lira ceza kesildi

'ın Ulaş ilçesinde 16 kişi,  yaptırırken, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilere, toplam 123 bin 189 lira ceza uygulandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 15:30 ABONE OL
Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü: 123 bin 189 lira ceza kesildi

Olay, dün akşam, Hacımirza köyünde meydana geldi. Horoz dövüşü yapıldığı ve Y.S.'nin dövüşü organize ettiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti.

Sivas nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla köyde, Y.S.'ye ait ahırda horoz dövüştüren 15 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden bazılarının baskın sırasında kaçmaya çalıştığı belirtildi. Y.S'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan 15 kişi hakkında ise 'kumar oynamak'tan toplam 123 bin 189 lira para cezası uygulandı.

Olay yerinde tespit edilen 3 kişiye ait 14 horoz ise Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü: 123 bin 189 lira ceza kesildi
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