SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saati ne zaman, hangi gün?

Corona virüsü pandemisi şüphesiz ki en çok çocuklar ve yaşlıları etkilemektedir. En riskli gruplar arasında sayılan yaşlıların sayıları 7.5 milyona ulaşmıştır. Hal böyle olunca kısıtlamalar adına en riskli gruplar da yaşlılar olmaktadır. Bu sebepten ötürü haftada bir gün dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarında yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak sorusunun da yanıtını vermiş oldu. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, saat kata sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi.

Buna göre; haberimizin içerisinden 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile konuya yönelik son dakika detaylarına ulaşabilirsiniz...