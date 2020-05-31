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- sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? saati ne zaman, hangi gün?

sokağa çıkma izni ne zaman? saati ne zaman, hangi gün? Corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haftada bir gün 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni verilmektedir. Öte yandan son olarak yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı ve bu genelge içerisinde yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izin saatleri ve tarihlerine ilişkin bilgiler de belirtildi. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta, hangi gün sokağa çıkacak? , saat kaçta başlıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:49 Son Güncelleme: 31.5.2020 09:49 ABONE OL
SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saati ne zaman, hangi gün?

Corona virüsü pandemisi şüphesiz ki en çok çocuklar ve yaşlıları etkilemektedir. En riskli gruplar arasında sayılan yaşlıların sayıları 7.5 milyona ulaşmıştır. Hal böyle olunca kısıtlamalar adına en riskli gruplar da yaşlılar olmaktadır. Bu sebepten ötürü haftada bir gün dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarında sorusunun da yanıtını vermiş oldu. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, saat kata sokağa çıkacak? saatleri neler? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi.

Buna göre; haberimizin içerisinden 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile konuya yönelik son dakika detaylarına ulaşabilirsiniz...

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SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saati ne zaman, hangi gün?
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