Son dakika: Eşinin özel fotoğraflarını yayınlayan koca 'aldatıldım' dedi!

Ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından özel fotoğraflarının sosyal medyadan yayınlandığını gören genç kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kadının ifadesine başvurdu. K.U., alınan ifadesinde, S.Ç.'nin 4 yıllık resmi nikahlı eşi olmasına rağmen kendisi ile en fazla iki hafta kadar birlikte olduklarını, anlaşamamaları nedeniyle 4 yıldır ayrı yaşayıp boşanma aşamasında olduklarını, davalarının devam ettiğini anlattı.

'SENİN GİBİ O..PUYA AZ BİLE'

K.U. ifadesinin devamında, öfkeli eşinin sosyal medyada sahte hesaplardan kendi adına hesaplar açarak uygunsuz fotoğraflarını paylaştığını, S.Ç.'nin eşi ve diğer tanıdık akrabalarına bu tip fotoğraflarını gönderdiğini belirtti. Yaşanan olay üzerine S.Ç.'nin ailesi ile birlikte yaşamış olduğu evin kapısına gittiğini, belirten genç kadın S.Ç.'ye kendisini neden sahte hesaplar ile fotoğraflarını ailesine ve yakınlarına gönderdiğini sorduğunda eşinin "oh iyi yapmışım, senin gibi o..puya az bile" dediğini ifade etti.

'BAŞKASIYLA BENİ ALDATIYORDU'

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca eşinin kollarından tutarak ve kafasına vurmaya başladı. S.Ç., emniyette verdiği ifadesinde ise K.U.'nun erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği ve erkek arkadaşıyla çekinmiş bir videosunu attığını, bu videoyu ailesine sosyal medya üzerinden atarak "Kızınız beni aldatıyor" diyerek gönderdiğini, bunun üzerine eşinin kendisine "Bugün seninle yatmam için bana bir neden söyle" şeklinde mesaj attığını söyledi.

KOCAYA 7, EŞE 3 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda birbirinden şikâyetçi çiftler hakkında iddianame düzenledi. K.U.'nun 'Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 3 yıl hapis istenirken, S.Ç.'nin 'Silahtan Sayılan Vasıta İle Basit Yaralama', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Çift ilerleye günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.