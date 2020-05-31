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: sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak?

sokağa çıkma yasağı ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bu noktada normalleşme sürecine bağlı olarak haftanın bir günü dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar, bugün sokağa çıkabilecekler. Hal böyle olunca, saatler merak konusu oldu. Peki, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika detaylarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 31.5.2020 11:15 Son Güncelleme: 31.5.2020 11:15 ABONE OL
SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birinci dönem tamamlandı. İkinci dönemde ise, gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren pek çok işletme tekrardan faaliyete geçecekken, vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu noktada haftada bir gün dışarı çıkma hakları bulunan vatandaşlar, ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak? sorularına haberimizin içerisinde yer verdik…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.

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SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak?
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