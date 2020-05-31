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Haberi - 0- arası sokağa çıkma izni ile ne zaman dışarı çıkabilecek? Çocuklar 18 yaş altı ne zaman kalkacak?

'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş ve tarafından altı gelişmeleri açıklanmıştı. Bu kapsamda; alınan yeni kararlar kamuoyuna duyurulurken 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesi üzerinde yapılan değişiklik ile kısıtlamanın 0-18 şeklinde değiştiği bildirildi. Kararla beraber salgın sürecinde uzun bir süredir evlerinde vakit geçirme mecburiyetinde kalan gençler gelen müjdeli haber sonrası "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?" şeklindeki sorularını internet aracılığı ile sorgulatmaya başladı. Konuya dair İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ise kısıtlamaya tabi tutulan yaş aralığındaki vatandaşların izinli olarak dışarı çıkabilecekleri gün ve saatler bildirildi. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 31.5.2020 08:14 Son Güncelleme: 31.5.2020 08:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi - 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni ile ne zaman dışarı çıkabilecek? Çocuklar 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

gelişmeleri… 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ile salgının ilk günlerinde alınan birçok kararda değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; aylardır evlerinde kalarak kısıtlamaya tabi tutulan gençlere yönelik karar da kamuoyuna açıklandı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirdi. 20 yaş altı uygulamasının 0-18 aralığına çekildiğinin açıklanması ile beraber binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Aynı zamanda yayınlanan genelgede bu yaş aralığındaki vatandaşların izinli olarak sokağa çıkabilecekleri gün ve saat aralıkları da bildirildi. Buna göre; 0- sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesinin detayları…

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK? 0-18 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesinde normalleşme takvimi kapsamında yeni kararlar alınırken, on sekiz yaşın altındaki vatandaşların da belirli şartlar doğrultusunda seyahat edebilecekleri bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Aynı zamanda bir süredir devam eden dışarı çıkma izni gün ve saatleri de yeni kararlarla beraber açıklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İşte diğer detaylar…

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Son Dakika Haberi - 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni ile ne zaman dışarı çıkabilecek? Çocuklar 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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