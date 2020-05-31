Son Dakika Haberi - 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni ile ne zaman dışarı çıkabilecek? Çocuklar 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika gelişmeleri… 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ile salgının ilk günlerinde alınan birçok kararda değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; aylardır evlerinde kalarak kısıtlamaya tabi tutulan gençlere yönelik karar da kamuoyuna açıklandı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasının 0-18 aralığına çekildiğinin açıklanması ile beraber binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Aynı zamanda yayınlanan genelgede bu yaş aralığındaki vatandaşların izinli olarak sokağa çıkabilecekleri gün ve saat aralıkları da bildirildi. Buna göre; 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesinin detayları…

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK? 0-18 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesinde normalleşme takvimi kapsamında yeni kararlar alınırken, on sekiz yaşın altındaki vatandaşların da belirli şartlar doğrultusunda seyahat edebilecekleri bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Aynı zamanda bir süredir devam eden dışarı çıkma izni gün ve saatleri de yeni kararlarla beraber açıklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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