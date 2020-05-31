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SON DAKİKA HABERLER | Bugün var mı, yasak ne zaman bitiyor? İşte genelge ile Sokağa çıkma yasağı olan iller!

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırıldığını bildirmişti. Bu kapsamda tüm 'nin merak ettiği konu ise haftasonları uygulanan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği konusu oldu. Buna göre; binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün var mı?" sorusunu internet aracılığı ile sorgulatmaya başladı. Konuyla ilgili genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak ne zaman bitecek? İşte milyonların merak ettiği konuya dair gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 31.5.2020 07:22 Son Güncelleme: 31.5.2020 10:19 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak ne zaman bitiyor? İşte genelge ile 30-31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı olan iller!

Son dakika haberleri… Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline gelen "Bugün var mı?" sorusu internet aracılığı ile yoğun olarak yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda; 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, haftasonları kısıtlamaların devam edeceğini bildirmişti. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin detaylar da kamuoyuna duyurulmuş oldu. Buna göre; Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak ne zaman bitecek? İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Hafta sonunun gelmesiyle beraber bir süredir uygulanmaya devam eden kısıtlama sürecinin 30-31 Mayıs tarihleri aralığında da 48 saat süreyle uygulanması kararı geçtiğimiz gün yayınlanan genelge ile beraber kamuoyuna duyuruldu. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...

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SON DAKİKA HABERLER | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak ne zaman bitiyor? İşte genelge ile 30-31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı olan iller!
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