Son Dakika Haberleri | 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak, sokağa çıkma izni hangi gün? Yarın sokağa çıkma izni var mı?

18 yaş sokağa çıkma izni birçok genç tarafından araştırılıyor.Corona virüsü normalleşme sürecinin en kritik günü, bu gece 24:00 itibariyle başlıyor... Şehirler arası seyahat yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması gibi birçok kısıtlama 1 Haziran itibariyle kalkıyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni olduğu saatler içerisindeyiz. 18 yaşından küçük kişiler için de sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte 18 yaş altı gençlerin de sokağa çıkma izninin olduğu günler belirtildi. Peki, genelgeye göre 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? Yayımlanan genelgedeki detaylara bakıldığında, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 18 yaş altı kişiler dışarı çıkabilecekleri anlaşılıyor. Son dakika haberine göre, sokağa çıkma izninin yanında, 18 yaşın altındaki kişiler, tatillere aileleriyle birlikte gidebilecek.