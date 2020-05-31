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| 31 Mayıs bugün var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak ne zaman bitiyor?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde bazı tarihlerde ve zaman aralığında yasak ilan edilmektedir. Son olarak Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin kademeli olarak başlaması ile birlikte kontrollü şekilde devam edecek olan kısıtlamaların ardından vatandaşlar "Bugün var mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir genelge yayınlandı. Buna göre; 31 Mayıs , yasak ne zaman bitiyor? Hangi illerde yasak var? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 31.5.2020 08:21 Son Güncelleme: 31.5.2020 08:21 ABONE OL
SON DAKİKA | 31 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak ne zaman bitiyor?

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Özellikle milyonların beklediği sorunun yanıtı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmiş oldu. Vatandaşlar bugün var mı, yasak ne zaman bitiyor gibi soruların yanıtlarını araştırırken öte yandan 1 Haziran tarihi itibarıyla kısıtlamalar kontrollü şekilde kaldırılacak. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine konu ile ilgili genelgeyi gönderdi. Buna göre; var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller neler, yasak ne zaman bitecek? İşte son dakika haberinin detayları!

BUGÜN 31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER NELER?

15 ilde sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00'de yani dün gece yarısı başladı. gece yarısı saat 24.00'de yani yarın gece yarısı sona erecek.

İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler!

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SON DAKİKA | 31 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak ne zaman bitiyor?
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