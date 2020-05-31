SON DAKİKA | 31 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak ne zaman bitiyor?

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan son dakika kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Özellikle milyonların beklediği sorunun yanıtı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmiş oldu. Vatandaşlar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak ne zaman bitiyor gibi soruların yanıtlarını araştırırken öte yandan 1 Haziran tarihi itibarıyla kısıtlamalar kontrollü şekilde kaldırılacak. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine konu ile ilgili genelgeyi gönderdi. Buna göre; 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller neler, yasak ne zaman bitecek? İşte son dakika haberinin detayları!

BUGÜN 31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER NELER?

15 ilde sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00'de yani dün gece yarısı başladı. Sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs gece yarısı saat 24.00'de yani yarın gece yarısı sona erecek.

İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler!