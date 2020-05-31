Son Dakika Haberleri | 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak? Genelge ile 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle normalleşme takviminde yer alan en kritik haftalardan birisine girmek üzereyken, yeni genelgeler ile ilgili birçok detay araştırılıyor. Paylaşılan takvime göre, 1 Haziran'dan itibaren pek çok işletme tekrardan faaliyete geçecekken, 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu noktada haftada bir gün dışarı çıkma hakları bulunan vatandaşlar, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde, 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta, ne zaman sokağa çıkacak? sorularının yanıtı yer alıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.