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Son dakika: Rapçi 'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü Rapçi ’nın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Algı amaçlı haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır." denildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 31.5.2020 15:16 Son Güncelleme: 31.5.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika: Rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı

Bazı yayın organlarında Ünlü Rapçı Rota olarak bilinen B. Alpman'ın gözaltına alınıdğı iddia edildi.

Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugün tarihi itibariyle Gazete Duvar, Diken, Euronews, Evrensel isimli bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır.

Yayınlanan haberlerde Rota'nın evinin gözaltına alınmadı amacıyla basıldığı iddia edilmiş hatta bir görüntü yayınlanmıştı.

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Son dakika: Rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı
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